12 вагонов грузового поезда сошли с путей в Забайкальском крае

Фото: МЧС России, главное управление по Забайкальскому краю

В ночь на воскресенье, 21 мая, двенадцать вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей на перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги. Об этом сказано в заявлении пресс-службы управления МЧС по Забайкальскому краю.

В связи с произошедшим движение по перегону было приостановлено. Был задержан поезд Владивосток - Москва. Кроме того, отменили пригородные пассажирские поезда Чернышевск - Шилка и Шилка - Чернышевск.

Как уточняется в сообщении ведомства, в результате происшествия никто не пострадал, а угроза для экологии отсутствует. В министерстве также заявили, что во время аварии нарушили габарит соседнего пути, а для ликвидации последствий происшествия были задействованы четыре восстановительных поезда.

Напомним, в минувший четверг, 18 мая, на перегоне Симферополь - Севастополь временно приостановили движение электропоездов, сообщив, что пассажиров на станции будут доставлять автобусами. Позже Крымская железная дорога заявила о сходе грузового поезда, назвав причиной данного происшествия «вмешательство посторонних лиц».