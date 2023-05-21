Экс-врач Белого дома Джексон рекомендовал Байдену серьезно обсудить свое здоровье с медиками Фото: REUTERS

Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что президент США Джо Байден на данный момент не может исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем, рекомендуя американскому лидеру «серьезно» поговорить на данную тему с врачами и близкими.

По словам Джексона, действующий президент США, а также два сенатора-демократа, перенесший инсульт Джон Феттерман и 90-летняя Дайэнн Файнстайн, грозят стране неприятностями.

«Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьезно поговорить со своими врачами и семьями», - написал экс-глава Белого дома в своем Twitter.

Напомним, ранее Джексон заявил, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья американского лидера, что, как он отметил, вызывает «тревогу», призвав положить конец такому «утаиванию». Он отметил, что в распространенном в СМИ отчете о состоянии здоровья Байдена не было сказано ничего о прохождении политиком когнитивных тестов.