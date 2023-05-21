Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за наводнения в Эмилии-Романье Фото: REUTERS

Запланированный на понедельник, 22 мая, визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан был отменен из-за стихийного бедствия в северном регионе страны Эмилия-Романья. Об этом заявил пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдыбай.

«Объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится», - сказано в заявлении пресс-секретаря, который уточнив, что Рим попоросил провести телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарт Тоаева с итальянским премьером.

В заявлении говорится, что причинами отмены визита стало сильное наводнение, которое привело к многочисленным жертвам. Кроме того, сообщается, что Мелони также досрочно прервала участие в саммите «Большой семерки» и возвращается в Италию для поездок в пострадавшие от стихийного бедствия места.

Напомним, мощнейшее за 100 лет наводнение накрыло Италию, в результате чего пострадал 41 город, а более 20 тысяч человек остались без крова. Как писал сайт KP.RU, в регионе Эмилия-Романья из берегов вышло 23 реки и произошло 280 оползней.