Девять человек погибли в давке на футбольном матче в Сальвадоре Фото: REUTERS

По меньшей мере девять человек погибли в давке на сальвадорском футбольном стадионе «Кускатлан» во время игры команд «Альянса» и ФАС. Об этом сообщает национальная полиция, отмечая, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

«Число погибших после давки на стадионе Кускатлан составляет 9 человек. Несколько раненых фанатов доставлены в близлежащие больницы, по крайней мере двое из них в критическом состоянии», - сказано в заявлении национальной полиции.

По данным правоохранительных органов, давку на одном из входов стадиона в Сальвадоре, организовали фанаты, которые хотели попасть на трибуну, после чего матч был остановлен.

В пресс-службе президента Сальвадора причиной инцидента назвали продажу фальшивых билетов. Как отмечается в сообщении разочарованные болельщики старались силой пробиться на трибуны.

Тем временем газета El Salvador, ссылаясь на очевидцев, заявила, что правоохранители применили слезоточивый газ против фанатов, что было причиной давки.

Напомним, в конце апреля этого года 80 человек погибли и более 100 ранены в давке в столице Йемена в Центре распределения финансовой помощи, где предприниматели раздавали деньги нуждающимся горожанам.