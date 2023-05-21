Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Артемовск.

«Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах», - заявил украинский лидер на полях саммита «Большой семерки» (G7), комментируя вопрос о том, остается ли город под контролем Киева.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже заявил, что украинский лидер не признавал отступление ВСУ из Артемовска. По его словам, украинский лидер дал отрицательный ответ на реплику журналиста "Русские говорят, они взяли Бахмут". Однако на записи трансляции брифинга слышно, что на самом деле вопрос журналиста звучит так: "Контролирует ли Украина Бахмут? Русские говорят, они взяли Бахмут".

Напомним, днем в субботу, 20 мая, Министерство обороны РФ заявило, что город Артемовск был освобожден в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг». Незадолго до этого появилось сообщение о том, что российские войска полностью установили контроль над Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска, представив к государственным наградам всех отличившихся в данной операции.