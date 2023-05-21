The Hill: многие страны Запада хотят разрешения украинского конфликта как можно скорее Фото: REUTERS

Многие западные страны хотят, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее. Об этом пишет Якуб Григель для издания The Hill.

«Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину … в надежде, что скоро они смогут возобновить свои дела с Россией», — сказано в статье.

Как говорится в публикации, что украинский план по наступлению на Крым политически и стратегически - не очень хорошая идея. Автор публикации заявляет, что сейчас страна «истощена и зависит от международной поддержки», а риском для нее станет «направлять свои ограниченные силы против Крыма, который Россия контролировала почти десятилетие и, скорее всего, укрепила оборонительными позициями».

Западные страны к осени текущего года начнут оказывать «огромное» давление на Киев для переговоров по украинскому кризису. Об этом пишет газета Financial Times, отмечая, что Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие.

Напомним ранее газета Financial Times писала о том, что страны Запада к осени этого года начнут оказывать «огромное» давление на Киев для проведения переговоров по украинскому кризису. Отмечалось, что США рассматривают следующие пять месяцев как решающие.

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