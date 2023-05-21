Губернатор Белгородской области будет публиковать сводки обстрелов для борьбы с фейками. Фото: Антон Вергун/ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о начале ежедневной публикации сводок на тему обстрелов региона, уточнив, что это произошло из-за участившихся фейков по данному поводу.

Как отметил Гладков, в последнее время проявляется больше фейковой информации об обстрелах. «Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В воскресенье Гладков представил сводку, в которой говорится о том, что четыре района в Белгородской области подверглись обстрелу с украинской стороны. Как отмечается, информацию глава региона будет размещать в своем Telegram-канале.

Напомним, в четверг, 18 мая, появилось сообщение о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область. Как писал сайт KP.RU, МЧС опровергло информацию, призвав доверять только информации из официальных источников.

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