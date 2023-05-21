Генсек ООН заявил, что страны G7 получили от МВФ в восемь раз больше финансовой помощи, чем Африка Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что страны с развитой экономикой, в том числе государства, входящие в «Большую семерку» (США, ФРГ, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада), получили от Международного валютного фонда (МВФ) в восемь раз больше финансовой помощи, чем африканские страны.

Согласно данным, которые привел Гутерриш, страны «Большой семерки» получили от МВФ в общей сложности 280 млрд долларов, тогда как африканские государства - только 34 млрд доллара. Как он отметил, в таком распределении «есть что-то в корне неправильное».

Генсек уточнил, что США из фонда выделили 650 млрд долларов в виде специальных прав заимствования, или SDR, в период пандемии коронавируса, «по сути, создав деньги из ничего».

«Страны G7 с населением 772 млн человек получили 280 млрд долларов США. Африканский континент с населением 1,3 млрд человек получил 34 млрд долларов США», — подчеркнул он в ходе своего выступления на саммите «Большую семерку» в Хиросиме.

Напомним, ранее генсек ООН заявил, что половина богатств Земли принадлежит 26 людям, а подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства.