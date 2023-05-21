Дело в отношении сжегшего Коран в Волгограде мужчины передано СК РФ по Чечне Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело в отношении Никиты Журавель, который сжег Коран напротив мечети в Волгограде, было передано для расследования в Следственный комитет (СК) по Чеченской Республике. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщает ведомство, в отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о «Публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

«Возбужденное в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике», — сказано в заявление следователей.

Напомним, подозреваемый в сожжении Корана житель Волгограда признался, что работал по указаниям Службы безопасности республики (СБУ), заявив, что целью его действий было разжигание розни «между христианами и мусульманами». Как писал сайт KP.RU, позже появилось сообщение о том, что данная провокация была организована при поддержке спецслужб США.