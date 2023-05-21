Байден выступил за мирное урегулирование конфликта, гарантирующее суверенитет Украине Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине. Но оно, по его мнению, должно гарантировать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

Как пишет CNN, глава Соединенных Штатов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 поддержал «справедливый» мир, подчеркнув, что территориальная целостность и суверенитет страны «не подлежат обсуждению».

Ранее сайт KP.RU писал, что многие западные страны хотят, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее. Эти государства надеются на то, что скоро они смогут возобновить отоношения с Россией.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия, при которых Украина могла сохранить территориальную целостность. Дипломат заявила, что у киевского режима был шанс выполнить оговоренные Минскими соглашениями условиями, но украинские власти не использовали его. Захарова также подчеркнула, что Москвой было приложено немало усилий для того, чтобы дать Украине шанс на целостность и будущее.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что вывести решение украинского конфликта в мирное русло невозможно при нынешней позиции киевского режима.