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НовостиПолитика21 мая 2023 10:13

Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности до вступления Украины в НАТО

Украинский президент заявил, что рассчитывает на «позитивное решение о принятии» страны в альянс в ходе саммите в Вильнюсе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности до вступления Украины в НАТО

Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности до вступления Украины в НАТО

Фото: REUTERS

Украинский резидент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом на полях саммита «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для Украины «до ее вступления в НАТО».

«Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины … Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой украинского президента.

Незадолго до этого украинский президент сообщил, что рассчитывает на «позитивное решение о принятии Украины в НАТО» в ходе саммите в Вильнюсе 11-12 июля этого года.

При этом, канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита «Большой семерки» заявил, что на сегодняшний день Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в НАТО. По его словам, сразу было ясно, что вступления Киева в НАТО «не произойдет в обозримом будущем»