Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности до вступления Украины в НАТО Фото: REUTERS

Украинский резидент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом на полях саммита «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме попросил о гарантиях безопасности для Украины «до ее вступления в НАТО».

«Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины … Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой украинского президента.

Незадолго до этого украинский президент сообщил, что рассчитывает на «позитивное решение о принятии Украины в НАТО» в ходе саммите в Вильнюсе 11-12 июля этого года.

При этом, канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита «Большой семерки» заявил, что на сегодняшний день Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в НАТО. По его словам, сразу было ясно, что вступления Киева в НАТО «не произойдет в обозримом будущем»