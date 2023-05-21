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НовостиОбщество21 мая 2023 10:22

Минюст: сжегший Коран мужчина должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением

Глава ведомства заявил, что такая мера способствует «уважению к религии и религиозным чувствам верующих»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минюст: сжегший Коран мужчина должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением. Фото: Рамиль ГИЛЬВАНОВ

Минюст: сжегший Коран мужчина должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением. Фото: Рамиль ГИЛЬВАНОВ

Никита Журавель, который сознался в сожжении Корана напротив мечети в Волгограде по заказу спецслужб Украины, после вынесения приговора должен отбывать свое наказание в исправительном учреждении одного из регионов России преимущественно с мусульманским населением. Такое заявление сделал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо ... отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением», - заявил глава ведомства, отметив, что такая мера способствует «уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

Напомним, подозреваемый в сожжении Корана житель Волгограда заявил ранее, что работал по указаниям Службы безопасности республики (СБУ), назвав целью разжигание розни «между христианами и мусульманами». В пресс-служба СК РФ заявили, что дело будет передано в Следственный комитет по Чеченской Республике.