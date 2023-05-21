В РПЦ предлагают создать для «Троицы» Рублева специальную капсулу для ее передачи в Троицкий собор Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, протоиерей Леонид Калинин считает, что перед тем, как передавать икону Андрея Рублева «Троица» в Сергиеву лавру, необходимо создать для нее специальную капсулу.

Как пишет РБК, ряд искусствоведов и специалистов по древнерусскому искусству опасаются за сохранность иконы при перевозке, так как у нее есть большое количество «хронических заболеваний». Поэтому, по их мнению, необходимо создать такие условия, в которых «Троица» была бы защищена от любых внешних воздействий.

На заседании расширенного реставрационного совета, в ходе которой обсуждалась передача иконы, Калинин заявил о необходимости создания специальной капсулы, которая бы защитила икону. По его мнению, в капсуле может быть инертный газ, который позволит избежать повреждений святыни, а также исключит наличие грибков, перепадов температуры и влажности.

Как ранее писал сайт KP.RU, «Троицу» после многочисленных обращений и просьб граждан вернут на историческое место - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Соответствующее решение было принято президентом России Владимиром Путиным.

Икона была написана в первой четверти XV века, она является шедевром русского иконописного искусства. До последнего времени икона находилась в Третьяковской галерее по решению, принятому еще в 1929 году Народным комиссариатом просвещения РСФСР.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, возращение иконы на исторической место связано с ее святостью для большого количества верующих россиян.