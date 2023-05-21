Российские военные уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в очередной сводке еще раз напомнило о завершении освобождения Артемовска. Ведомство также проинформировало об уничтожении моста, по которому Вооруженные силы Украины перебрасывали подкрепления в город.

«В районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ», - говорится в сообщении Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки ударами авиации и огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой народной республики.

Минобороны также отчиталось об уничтожении на Артемовском направлении около 100 украинских солдат, одного танка, боевой машины пехоты и пяти пикапов. Кроме того, российские войска ликвидировали самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

О том, что Артемовск освобожден в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг», в субботу, 20 мая, проинформировало Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поздравил бойцов, отличившихся в данной операции, их ждут государственные награды.