Полиция ФРГ расследует симптомы отравления двух россиянок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, которая прошла в конце апреля этого года. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

Как передает издание речь идет о двух женщинах, которых называют «оппозиционными журналистками». По данным издания, они пожаловались на проблемы со здоровьем, а одна из них заподозрила отравление.

«На основании имеющейся информации открыто дело», - заявили изданию в управлении уголовного розыска.

О подробностях инцидента в правоохранительных органах рассказывать не стали, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Напомним, в 2021 году семь человек отравились неизвестным веществом в немецком университете. Как сообщалось, следы химического вещества были обнаружены на бутылках с водой, а также в пакетах с молоком. Все произошло в одном из корпусов Технического университета Дартмштадта, Федеральная земля Гессен.