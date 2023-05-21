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НовостиПроисшествия21 мая 2023 11:01

Полиция ФРГ расследует симптомы отравления двух россиянок

На проблемы со здоровьем пожаловались две участницы конференции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Полиция ФРГ расследует симптомы отравления двух россиянок

Полиция ФРГ расследует симптомы отравления двух россиянок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Берлина расследует симптомы отравления у двух российских участников конференции, которая прошла в конце апреля этого года. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

Как передает издание речь идет о двух женщинах, которых называют «оппозиционными журналистками». По данным издания, они пожаловались на проблемы со здоровьем, а одна из них заподозрила отравление.

«На основании имеющейся информации открыто дело», - заявили изданию в управлении уголовного розыска.

О подробностях инцидента в правоохранительных органах рассказывать не стали, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Напомним, в 2021 году семь человек отравились неизвестным веществом в немецком университете. Как сообщалось, следы химического вещества были обнаружены на бутылках с водой, а также в пакетах с молоком. Все произошло в одном из корпусов Технического университета Дартмштадта, Федеральная земля Гессен.