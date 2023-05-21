Байден высказался о вероятном участии F-16 в контрнаступлении Украины Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает применения истребителей F-16 в готовящемся «контрнаступлении» Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив также, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского заверения, что Киев не намерен использовать данные самолеты для атак российской территории.

«Что касается F-16, F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например, в ситуации с Бахмутом. Они бы не повлекли каких-либо дополнительных последствий», - отметил глава Белого дома.

Как писал сайт KP.RU, американский лидер также рассказал, что включает новый транш военной помощи для Киева. Байден заявил, что новый транш Украине будет включать мостоукладчики, а также боеприпасы для артиллерии и танков. При этом размер нового пакета военной помощи для ВСУ, по его словам, составит 375 млн долларов.