Флориан Филиппо Фото: EAST NEWS

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что украинский конфликт, который сейчас разворачивается не по сценарию западных стран, нужно прекратить.

«Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все "эксперты" трубили месяцами! Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты. Что за безумие! … Нужно начинать переговоры о мирном плане!», - написал политик в своем Twitter.

Напомним, ранее Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды помощи Еврейского союза.

Как писал сайт KP.RU, накануне издание The Hill заявило о желание многих западных стран добиться скорейшего завершения украинского конфликта. Незадолго до этого газета Financial Times заявила, что западные страны к осени 2023 года собираются оказывать «огромное» давление на Украину для проведения переговоров с Россией.

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