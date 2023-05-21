Байден пригрозил Китаю ответом при агрессии в адрес Тайваня Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления на пресс-конференции на полях саммита «Большой семерки» (G7), предупредил Пекин о последствиях в случае «односторонних шагов» в адрес Тайваня.

«Мы не намерены говорить Китаю, как ему поступать. Мы дали понять, что не ожидаем провозглашения Тайванем своей независимости. В то же время мы намерены гарантировать, что Тайвань сможет себя защитить», - заявил американский лидер, указывая на возможную агрессию в адрес Тайваня со стороны Китая.

Напомним, ранее Министерство обороны Китая заявило об усилении военной подготовки на фоне закупки Тайванем вооружений у Вашингтона. Позже представитель китайского посольства в Лондоне назвал визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань «опасным политическим шоу» и провокационным шагом, отметив, что такие действия не принесут британской стороны пользы.