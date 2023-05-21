Читатели Welt: Армия России взяла Артёмовск и будет продвигаться вглубь Украины Фото: REUTERS

В комментариях немецкой газеты Welt развернулась полноценная дискуссия о текущей ситуации в зоне проведения спецоперации, и о судьбе Артёмовска. Немецкие читатели сошлись во мнении, что Россия действительно заняла город, и теперь будет продвигаться вглубь Украины.

«Яростно оспариваемый Артемовск, похоже, окончательно пал. Теперь путь русской армии к Краматорску и Славянску относительно свободен», - пишет один из читателей.

С ним соглашаются другие, и многие активно призывают Украину и Запад начать процесс переговоров с Москвой, прекратить отправлять людей, в том числе молодых, на смерть. Ещё один пользователь написал, что падение Артёмовска было подтверждено в украинском генеральном штабе, и это уже неоспоримо.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин официально объявил о взятии российскими войсками Артёмовска, поздравил военнослужащих и пообещал приставить к государственным наградам всех, кто принимал активное участие в освобождении города от киевских неонацистов.