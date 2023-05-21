Bloomberg: аномальная жара в Азии повысила спрос на уголь, газ и мазут из России Фото: REUTERS

Странам Азии пришлось увеличить закупки газа, мазута и угля, в том числе у России, из-за аномальной жары, которая установилась в последние недели в регионе. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, экспорт угля из России в азиатские страны в апреле этого года вырос примерно на треть, если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года, и достиг цифры в 7,46 млн тонн. Что касается мазута, то показатель его импорта государствами Азии в марте и апреле оказался рекордным за всю историю наблюдений.

Как пишет Bloomberg, больше всего газа, мазута и угля в России закупали такие страны, как Индия и Китай. Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка также являются активными покупателями российских энергоресурсов.

Напомним, ранее стало известно, что Россия увеличила объемы поставок угля в Китай на 15% в сравнении с показателями июля — до 8,4 млн тонн. Наращивание поставок в азиатскую страну произошло после вступления с 10 августа в силу эмбарго Евросоюза на импорт российского угля. После этого основным покупателем сырья стал Китай,

Как писал сайт KP.RU, ранее журнал Science опубликовал исследование ученых, которые заявили, что связанные с природным явлением Эль-Ниньо изменения в погоде могут принести мировой экономике ущерб в размере 3 трлн долларов.

Эль-Ниньо - природное явление, которое возникает в экваторильной части Тихого океана с периодичностью в несколько лет, когда повышается температура воды. Оно оказывает влияние на разные территории, так в США вызывает более влажную зиму в южной половине страны, однако жаркую и сухую погоду на севере.