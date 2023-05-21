Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, за незаконные решения об «аресте» президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка при главе государства Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду (Khan Karim Asad Ahmad) и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале (Rosario Salvatore Aitala)», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК РФ, уголовное преследование Путина и Львовой-Беловой носит незаконный характер, так как для этого нет оснований, а Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 накладывает на глав государств полный иммунитет от подобных провокационных решений.

По итогу расследования прокурору МУС предъявлено обвинение в незаконном привлечении заведомо невиновного человека к ответственности, а также в подготовке нападения на главу иностранного государства. Судью обвинили в том же, но вместо незаконного привлечения к ответственности - попытка незаконного заключения под стражу.

Ранее KP.RU сообщил о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал полностью запретить деятельность МУС в России.