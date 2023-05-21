Кадыров заявил, что западные и украинские спецслужбы готовят против него теракты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 21 мая, заявил, что у него есть информация о том, что западные и украинские спецслужбы готовят в отношении него теракты.

«Я мешаю им, и они делают все, чтобы избавиться от меня», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

В связи с этим, по словам главы Чечни, в западных и украинских спецслужбах ведется подготовка терактов, которые могут быть совершены против него.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что Киев причастен к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала террористами тех, кто оправдывает преступления киевского режима и его спонсоров. Позже официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация осуждает любые террористические акты.