Психолог рассказала, как оторвать детей от планшета или компьютера Фото: REUTERS

Кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО дала советы, как оторвать ребенка от гаджетов, рекомендуя в первую очередь оторваться от них самим, показав своим детям на собственном примере, что удовольствие можно получать от реального мира.

«Сейчас это требует включенности, изобретательности родителя. Собственный пример работает только, если родитель живет в реальном мире и находит в нем удовольствие ... Ребенок включается в это вместе с ним, видит, что так можно, и этот пример работает», — рассказала эксперт.

Сулим также рекомендовала не читать детям нотации о вреде гаджетов. По ее словам, вместо этого лучше повести ребенка с собой на выставку, в театр, или же просто прогуляться в парке, а также возможно отправиться в короткую поездку. Она указала на необходимость постепенно приучать ребенка получать удовольствие от реальной жизни.

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