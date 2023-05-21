Российский боец рассказал, что выбитые из Артемовска ВСУ обстреливают город из минометов Фото: Александр КОЦ

Российский боец рассказал, что выбитые из Артемовска украинские солдаты обстреливают город из минометов. Таким образом, по его словам, они стараются попасть в флаг России, установленный на одном из многоэтажных жилых домов.

«Взяли девятиэтажки «Тетрис», как мы называем, сразу установили наш флаг — всему миру показать, что это наша земля, а не каких-то там нацистов. Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести минометами», — цитирует российского военнослужащего РИА Новости.

Как отметил боец, ВСУ вели огонь из минометов калибров 120 миллиметров и 82 миллиметра, но в итоге сбить флаг у них не получилось.

Ранее стало известно о том, что Артемовск освобожден в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг». Президент России Владимир Путин поздравил бойцов, отличившихся в данной операции. Их представят с государственным наградам.

В последней сводке Минобороны РФ также сообщило, что уничтожен мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск. Кроме того, оборонное ведомство проинформировало об уничтожении на данном направлении около 100 украинских военных и ряда военной техники.