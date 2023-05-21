Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 мая 2023 13:53

Российский боец рассказал, что выбитые из Артемовска ВСУ обстреливают город из минометов

ВСУ пытаются попасть по российскому флагу на одной из девятиэтажек
Екатерина КОСОБОКОВА
Российский боец рассказал, что выбитые из Артемовска ВСУ обстреливают город из минометов

Российский боец рассказал, что выбитые из Артемовска ВСУ обстреливают город из минометов

Фото: Александр КОЦ

Российский боец рассказал, что выбитые из Артемовска украинские солдаты обстреливают город из минометов. Таким образом, по его словам, они стараются попасть в флаг России, установленный на одном из многоэтажных жилых домов.

«Взяли девятиэтажки «Тетрис», как мы называем, сразу установили наш флаг — всему миру показать, что это наша земля, а не каких-то там нацистов. Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести минометами», — цитирует российского военнослужащего РИА Новости.

Как отметил боец, ВСУ вели огонь из минометов калибров 120 миллиметров и 82 миллиметра, но в итоге сбить флаг у них не получилось.

Ранее стало известно о том, что Артемовск освобожден в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг». Президент России Владимир Путин поздравил бойцов, отличившихся в данной операции. Их представят с государственным наградам.

В последней сводке Минобороны РФ также сообщило, что уничтожен мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск. Кроме того, оборонное ведомство проинформировало об уничтожении на данном направлении около 100 украинских военных и ряда военной техники.