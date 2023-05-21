Священник объяснил, какое поведение в общественном транспорте считается греховным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Священнослужитель Русской Православной Церкви иерей Константин Мальцев рассказал, какое поведение в общественном транспорте считается греховным.

Священнослужитель отметил, что нельзя не оплачивать проезд, ведь любой труд должен быть вознагражден. Так что нужно поступить по совести. Если же денег нет, то не стоит ехать зайцем.

- Можно подойти к билетеру и, хотя бы попытаться объяснить ситуацию. В любом случае, проявлять лукавство, обман и двоедушие – это уже угождать лукавому и идти против Бога, – говорит он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не уступать место старшим – это тоже пагубно. Ведь в церковных заповедях прописано: «почитания отца и матери в лице старшего себе по возрасту человека».

Приближение к лицам противоположного пола тоже осуждаемый поступок. А еще нужно воздержаться от злости и сквернословия. Ведь в стрессовые моменты часто эти негативные черты дают о себе знать.

- Осуждение, злоба, когда кто-то толкнул в час пик или автобус полностью набит людьми, - заключил иерей.