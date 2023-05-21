Кинолог дала советы, как сделать дачу безопасной для собаки Фото: Архив "КП"

Поездка на дачу может стать не только приятным отдыхом, но и местом повышенной опасности для питомца. Собак подстерегает во время загородного отдыха множество неприятностей. Кинолог Анна Чернец дала советы, как обезопасить участок для питомца.

Стоит подумать над организацией пространства. Уделите время проверке участка, тогда можно будет отдыхать все лето без забот. В заборе не должно быть щелей.

Такие породы как хаски, акита-ину и большинство охотничьих, часто увлекаются игрой и убегают. Можно не заметить, как животное выскочит за периметр.

Нельзя оставлять в доступе яды, химикаты и опасные жидкости. Они могут заинтересовать собаку, а до отравления всего один шаг.

Топоры, ножи, острые вилы и многое другое могут быть источником повышенной опасности. Из лучше спрятать. Проверьте, чтобы не валялись осколки стекла, гвозди или шурупы.

Территорию лучше обработать от клещей, это защитит всех отдыхающих.

- Не забудьте сделать необходимые ежегодные прививки, а также обработать животное от паразитов, - заключила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».