Анита Цой о погибшем муже Дианы Гурцкая: "Семьянин с большой буквы!". ФОТО: ЛИФАНЦЕВ ДМИТРИЙ

21 мая в Минеральных Водах скончался муж певицы Дианы Гурцкая. Петр Кучеренко умер на борту самолета, он, вместе с коллегами из Минпросвещения летел с Кубы в Россию. В небе пассажиру стало плохо, экипаж принял экстренное решение садить. К тому моменту, как борт совершил посадку, на взлетно-посадочной полосе уже дежурили машины скорой помощи. Врачи начали реанимацию прямо в самолете, сделали все возможно, но нет, спасти его не удалось.

Эта трагичная новость ужаснула многих. Певице выражают слова соболезнования, они были крепкой и любящей семьей. Петр никогда не жаловался на здоровье и вдруг внезапная смерть.

Брат Дианы просит оставить семью в покое, горе слишком велико, чтобы давать комментарии. А вот коллеги артистки шлют ей слова соболезнования. Певица Анита Цой лично была знакома с Петром. О нем она вспоминает самыми теплыми словами, называет его профессионалом своего дела.

- Казалось бы, чиновник, но к нему очередь стояла. Он всех выслушивал, со всеми работал, никому никогда не отказывал. Это редкое качество и уникальный случай, потому что без большого сердца и души в этой области делать нечего. Если он так поступал с посторонними людьми, то вы представляете, какой он был семьянин? Семьянин с большой буквы! — сказала Цой NEWS.ru.

Мужчине было 46 лет. Пока точная причина смерти не называется, но не исключено, что подвело сердце.