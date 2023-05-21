Бизнес-эксперт назвал самые рискованные сферы бизнеса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнес-эксперт Станислав Роженьков в беседе с NEWS.ru назвал самые рискованные сферы бизнеса в России, указав рестораны, строительство, а также IT-сферу, финансовые услуги и туризм. Как он отметил, проекты в перечисленных областях зачастую проваливаются вне зависимости от экономических кризисов.

Роженьков отметил, что в ресторанном бизнесе существует очень высокая конкуренция. «Ресторан открыть не так сложно, но удержать его на плаву - большой вызов. Кроме того, затраты на аренду помещения, оборудование, продукты и зарплаты часто очень высокие», — заявил он, отметив также, что важное место в этой сфере занимает сервис, качество еды, а также обслуживания, и все это «требует наличия квалифицированного персонала».

Комментируя проекты в строительстве, эксперт указал на необходимость больших затрат и также высоко квалифицированных сотрудников. Кроме того, в данной сфере также высока конкуренция, «что может привести к снижению цен на услуги».

«Важно также учитывать сезонность строительства, что может привести к периодам без работы. А IT-сфера рискованная, так как, опять же, высокая конкуренция, кроме того, часто приходиться использовать не испытанные ранее технологии, что грозит провалом проекта», — добавил он.

С высокой конкуренцией связаны риски и в сфере туризма. «Важно также учитывать сезонность туризма», — напомнил эксперт.