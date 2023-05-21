Юрист рассказала, что жителям аварийных домов можно не платить взносы на капремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взносы на капремонт являются обязательной строкой в коммунальной платежке, но, оказывается, платить их не всегда обязательно.

Жильцы домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, освобождаются от таких взносов. Юрист Елена Кудерко объясняет это тем, что капремонт аварийного жилья не производится. Эти дома будут расселяться, так что деньги с жильцов брать не должны.

Помимо этой, есть иные причины, позволяющие не делать взносы. Льготы пожилым и малообеспеченным гражданам. Их взносы будут компенсироваться из бюджета.

Еще один вариант освобождения от платежей – это внушительный возраст собственника. Ему должно быть больше 80 лет. А вот пенсионерам в возрасте от 70 до 79 лет положена 50% компенсация взносов на капремонт.

Компенсация считается исходя из норматива жилплощади на одного человека. если идет превышение площади, то она выпадает из льготной, пишет Ридус.

А самая большая категория льготников – это ветераны труда, инвалиды и участники ВОВ, труженики тыла, многодетные семьи и тд. Для многих из них размер льготы будет составлять 30%.