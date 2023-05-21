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НовостиОбщество21 мая 2023 14:07

Юрист рассказала, что жителям аварийных домов можно не платить взносы на капремонт

И назвала льготные категории граждан, которые могут претендовать на скидку
Елена АКИМОВА
Юрист рассказала, что жителям аварийных домов можно не платить взносы на капремонт

Юрист рассказала, что жителям аварийных домов можно не платить взносы на капремонт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взносы на капремонт являются обязательной строкой в коммунальной платежке, но, оказывается, платить их не всегда обязательно.

Жильцы домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, освобождаются от таких взносов. Юрист Елена Кудерко объясняет это тем, что капремонт аварийного жилья не производится. Эти дома будут расселяться, так что деньги с жильцов брать не должны.

Помимо этой, есть иные причины, позволяющие не делать взносы. Льготы пожилым и малообеспеченным гражданам. Их взносы будут компенсироваться из бюджета.

Еще один вариант освобождения от платежей – это внушительный возраст собственника. Ему должно быть больше 80 лет. А вот пенсионерам в возрасте от 70 до 79 лет положена 50% компенсация взносов на капремонт.

Компенсация считается исходя из норматива жилплощади на одного человека. если идет превышение площади, то она выпадает из льготной, пишет Ридус.

А самая большая категория льготников – это ветераны труда, инвалиды и участники ВОВ, труженики тыла, многодетные семьи и тд. Для многих из них размер льготы будет составлять 30%.