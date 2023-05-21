Asia Times: Зеленский сбежал в Японию на саммит G7 во время решающей битвы за Артемовск Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский повел себя странно, отправившись в Хиросиму на саммит G7 несмотря на сложное положение в Артемовске. К такому выводу пришел американский журналист Стивен Брайен в материале, подготовленном для издания Asia Times.

«Странно, что сам Зеленский сбежал на встречу G-7 в Хиросиме как раз в тот момент, когда завершилась одна из самых важных битв на Украине», — рассуждает журналист.

По его мнению, теперь в Киеве могут случиться серьезные политические потрясения, которые отразятся не только на ходе конфликта на Украине, но и повлекут за собой изменения в развитии страны.

Напомним, ранее стало известно об освобождении российскими военными Артемовска. По данным Минобороны РФ, операция была завершена после наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, а также авиации группировки «Юг».

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Артемовска. А врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул особый символизм даты окончательного взятие под контроль города, отметив, что ровно год назад ВСУ покинули последний оборонительный рубеж в Мариуполе.