МИД РФ назвал антироссийскими и антикитайскими заявления на саммите G7 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел России прокомментировало саммит G7 в Японии, который прошёл в городе Хиросима. Как отметили в ведомстве, встреча была пресыщена антироссийскими и антикитайскими заявлениями, а также попытками Запада переманить на свою сторону страны Африки и Востока.

«В японской Хиросиме завершилась встреча в верхах так называемой «Группы семи». Ее основной итог – набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера. Таким образом, в очередной раз результатом мероприятия «семерки» становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что страны G7 буквально зациклились на конфронтации с Россией, и делают всё возможное, чтобы «нанести стратегическое поражение РФ». Российское дипведомство назвало саммит пропагандистским шоу, и посоветовало заниматься собственными проблемами, в том числе показывать миру пример пресловутой демократии, а не очернять собственные идеалы разжиганием розни и натравливанием подконтрольных стран, СМИ и НПО на «непокладистые» правительства.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G7, признав правду об Артёмовске.