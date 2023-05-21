Стоимость туров из России в Таиланд, на Мальдивы и Шри‑Ланку на лето в 2023 году снизилась на 20% Фото: Олег УКЛАДОВ

Пляжные страны Азии текущем летом пользуются у российских граждан огромным спросом, даже несмотря на наступивший там низкий сезон. Как пишет газета «Известия», путевки в Таиланд, а также на Мальдивы и Шри-Ланку подешевели на 15-20%.

Директор филиала компании «Евроинс Туристическое Страхование» Юлия Алчеева заявила, что ранее спрос туристов зависел от сезонности, однако на данный момент для них важнее принцип доступности - по стоимости и логистике.

«Таиланд и другие страны Азии сейчас пользуются спросом, несмотря на низкий сезон. На лето эти направления точно будут востребованы, туроператоры ждут высоких продаж», — заявил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, Таиланд по прямым рейсам открылся для россиян в ноябре 2022 года, а теперь эта страна пользуется огромным спросом: за 1 квартал 2023 года ее посетили 500 тысяч российских граждан.

«На египетском направлении с начала года роста турпотока нет, что и понятно: объем предложений по авиаперевозке и отелям лимитирован», — сказал Горин.

В «АльфаСтраховании» уточнили, что в 2023 году вырос спрос на покупку туров в Малайзию, Сингапур, КНР, Вьетнам и Южную Корею, а также Эфиопия и Зимбабве.

Как сообщал Life.ru, согласно опросу, большинство россиян (65%) собираются этим летом путешествовать по России, 17% опрошенных заявили, что останутся дома, а 6% собираются работать все лето. В заграничные поездки намерены отправиться 13% граждан.