Российские войска уничтожили под Авдеевкой пытавшийся контратаковать отряд ВСУ Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы Первой Славянской бригады 1-го армейского корпуса ЮВО российской армии уничтожили подразделение ВСУ, которое пыталось перейти в контрнаступление под Авдеевкой. Противник был вовремя замечен через камеру беспилотника, который затем скорректировал прицельный огонь для артиллерии. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«В течение дня мы наносили им огневое поражение. Принудили их отойти со своих позиций. Но позже, видимо по совершенно бездумному приказу киевского командования, их снова заставили занять утраченный укрепрайон. Они его заняли, а мы нанесли по нему ряд мощных артиллерийских ударов, сорвав таким образом их безнадежную по сути, попытку контратаковать», — рассказал корреспонденту российский офицер с позывным «Валек».

Известно, что отряд бойцов ВСУ пытался перейти в наступление под прикрытием старого советского БМП-1. За всеми передвижениями противника наблюдали с воздуха российские разведчики, полностью контролируя ситуацию. Когда боевиков огнём загнали в траншеи - артиллерия нанесла массированный удар по их позициям.

Ранее KP.RU сообщил о том, что армия России уничтожила мост, по которому ВСУ присылали подкрепления в Артёмовск.

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