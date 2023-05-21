19fortyfive: США придётся заставить Зеленского признать Крым и Донбасс частью России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтону придётся надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он утвердил государственные границы своей страны без учёта Крыма и Донбасса, которые по волеизъявлению местных жителей присоединились к России. Об этом пишет обозреватель издания 19fortyfive Брэндон Вайхерт.

«Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России», - пишет Вайхерт.

Он подчеркнул, что единственный способ прекратить конфликт - это заставить Украину отказаться от своих бывших территорий. При этом обозреватель указывает на то, что у Киева недостаточно ресурсов, даже с учётом западных поставок, чтобы нанести хоть какое-то поражение России, а жители и Крыма, и Донбасса всегда хотели быть частью РФ, а не Украины.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент США Джо Байден публично заявил о готовности идти на мирные переговоры, но только если «не пострадает территориальная целостность Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же, ещё в ноябре 2022 года, заявил о том, что завершение конфликта на условиях Киева невозможно.

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