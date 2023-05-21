Зеленский сравнил Хиросиму с Артёмовском во время саммита G7 в Японии Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед журналистами на саммите G7 в японском городе Хиросима, сравнил место своего пребывания с Артёмовском, в ответ на вопросы о возможности мирных переговоров с Россией. При этом Зеленский не упомянул, что именно его друзья-американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Журналист японского телевидения RCC подошёл к Зеленскому, и рассказал ему о том, что среди пострадавших от бомбёжек Хиросимы часто звучат мнения, что украинский президент приехал на саммит ради выпрашивания оружия. В связи с этим журналист поинтересовался, не лучше ли было бы обсудить мирные переговоры. «То, что произошло в Хиросиме и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто – фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут [Артемовск]», - заявил Зеленский.

После этого он заявил, что так же, якобы, будет во всех городах, а значит «он не просит оружие, а его приглашают ради этого».

Напомним, что в 1945 году США, которые сейчас стоят за Зеленским в украинском конфликте, сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Это было первое и единственное применение такого оружия по мирным городам. Погибли в общей сложности почти 220 тыс. мирных жителей. Прибывший в Хиросиму на саммит G7 Джо Байден выступил с посланием, призвав стремиться к миру «без ядерного оружия».

Ранее KP.RU сообщил о том, какой абсурд происходил во время саммита G7 в Хиросиме, где японцы, судя по всему, забыли кто ответственен за смерти сотен тысяч мирных граждан Японии.

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