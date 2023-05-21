Медведев прилетел в Ханой для переговоров с властями Вьетнама, фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прилетел в Ханой, чтобы провести переговоры с властями Вьетнама о будущем экономическом сотрудничестве. Планируется целая серия встреч, в ходе которых Медведев будет налаживать двусторонние связи Москвы и Ханоя. Об этом сообщили в секретариате замглавы Совбеза.

Прежде всего Медведев встретится с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, с президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем, возложит цветы к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.

Предполагается, что Дмитрий Медведев будет обсуждать региональное партнёрство, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также в целом налаживать связи партийного руководства России и Вьетнама. Также поднимется и тема украинского конфликта.

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