Süddeutsche Zeitung: К подрыву «Северных потоков» причастны двое граждан Украины Фото: REUTERS

Несколько европейских и немецких СМИ провели собственное расследование подрывов на «Северных потоках», и пришли к выводу, что в диверсии замешаны по меньшей мере двое граждан Украины. Их версию событий озвучила газета Süddeutsche Zeitung.

Согласно данным западных журналистов, следователи Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ ещё несколько месяцев назад выяснили, что в Польше есть некое туристическое агентство Feeria Lwowa, через которое было арендовано судно «Андромеда», которое в Европе называют причастным к совершению диверсии.

Однако, судя по всему, Feeria Lwowa является подставной компанией, которая на самом деле не осуществляет никакой туристической деятельности. Фирма была зарегистрирована в 2016 году двумя гражданами Украины.

Ранее KP.RU сообщил о том, что знаменитый американский расследователь Сеймур Херш ещё в феврале 2023 года уличил США в организации подрывов российских газопроводов Nord Stream 1 и 2.