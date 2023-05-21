РИА Новости: ВСУ начали увозить терминалы связи Starlink в тыл Фото: REUTERS

ВСУ начали собирать все терминалы связи Starlink, которые находились на линии соприкосновения с российской армией, и увозить их в тыловые районы Украины. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на военнопленного бойца 14-ой бригады нацгвардии Украины Василия Ленива.

«На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20-30 на позициях (в тыловых районах)», - говорит пленный.

Украинские войска активно применяют Starlink, но часто сталкиваются с поломками оборудования, а починить терминалы связи своими силами весьма проблематично. Ленив также рассказал, что у ВСУ практически нет командиров непосредственно на передовой, обычно туда посылают только младший командный состав. Украинец пожаловался на то, что никогда в принципе не видел командиров взводов, а обращение с солдатами при этом в рядах ВСУ было ужасным.

Ранее KP.RU сообщил о том, что компания SpaceX Илона Маска заявляла о якобы ограничении работы их терминалов Starlink на Украине в военных целях.

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