Премьер-министр Индии Моди призвал реформировать ООН с учётом современных реалий

Устаревшие организации, вроде ООН, нужно менять с учётом современной проблематики, считает политик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с критикой Организации Объединённых Наций (ООН), назвав её устаревшей, и требующей срочной реформы. Такая же претензия у Моди и к Совету безопасности ООН, который не способен, по его мнению, решать современные проблемы с должной эффективностью. Слова премьера приводит индийское издание The Economic Times.

«ООН не отражает реалии дня сегодняшнего. Организации, основанные в XX веке, не отражают действительность века XXI. Вот почему необходимо реформировать такие большие институты, как ООН», - заявил Моди во время саммита G7 в Японии.

Также индийский премьер-министр намекнул нынешнему руководству ООН на то, что в мире существует не только НАТО и США с Евросоюзом. Он заявил, что организации следовало бы стать «голосом глобального Юга», а иначе ООН может остаться «лишь говорильней».

Ранее KP.RU сообщил о том, что и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета безопасности. Также он указал на несостоятельность Бреттон-Вудской системы.