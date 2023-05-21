В Одессе и Харькове прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Одессе прогремели взрывы, при этом в области объявлена воздушная тревога, об этом пишет украинское СМИ.

«Одесса, взрывы в городе. Предварительно, работает ПВО», — говорится в статье.

Также в воскресенье вечером в Харькове произошло два взрыва, об этом сообщило украинское агентство.

По данным онлайн-карты, в Харьковской области действует воздушная тревога.

Украинские СМИ каких-либо подробностей об инцидентах не приводили.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на субботу, 20 мая, в Киеве прогремели более десяти взрывов, работала система ПВО.

Кроме того, в результате произведенного удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» ВС РФ по американскому ЗРК Patriot в Киеве не осталось и половины подобного вооружения, которое продержалось бы более месяца.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)