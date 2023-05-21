Губернатор Белгородской области: В селе Головчино дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на местную администрацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Грайворонском районе в селе Головчино беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на здание местной администрации, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша», - написал глава региона.

Он уточнил, что по предварительной информации, пострадавших нет.

Гладков отметил, что оперативные и аварийные службы на месте и приступают к тушению.

Как писал сайт KP.RU, 15 мая 2023 года Вячеслав Гладков сообщал о массированном обстреле города Шебекино со стороны украинской армии. Гладков отметил, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, однако были повреждены линии электропередачи.

Кроме того, 21 мая стало известно, что под обстрел со стороны Украины попали сразу несколько населенных пунктов в разных муниципалитетах Белгородской области, никто не пострадал, но имеются разрушения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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