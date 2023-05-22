Мэр Донецка: Мирная жительница пострадала от подрыва мины «Лепесток» Фото: кадр из видео

Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Донецке, об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В Петровском районе в результате детонации мины «Лепесток» пострадала женщина 1968 года рождения», - написал Кулемзин.

Других подробностей инцидента мэр Донецка не сообщил.

Как писал сайт KP.RU, по всему Донецку и городам-спутникам в последние дни июля и в начале августа 2022 года были рассеяны тысячи мин «Лепесток». Они прилетели со стороны позиций ВСУ. На таких малозаметных боеприпасах подорвалось немало людей.

28 апреля, украинские боевики вновь нанесли массированный ракетный удар по центру Донецка. Под обстрел попал Киевский район города. Удар был нанесен из РСЗО «Град». В районе бывшего универсама «Украина» погибло 7 человек в результате попадания в маршрутное такси № 25.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)