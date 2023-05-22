Представитель евродипломатии Стано: Россельхозбанк не будут переподключать к SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕС не будет переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT, об этом заявил в интервью «Известиям» официальный представитель евродипломатии Петера Стано.

«Что касается деSWIFTинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине», - заявил Стано.

Он пояснил, что рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится.

Как писал сайт KP.RU, 22 апреля стало известно, что США намерены вернуть российские банки в систему SWIFT. В ООН объяснили, что этот шаг необходим в интересах зерновой сделки.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ведутся переговоры о повторном подключении российских банков к системе международных платежей SWIFT.

По его словам, отключение России от SWIFT усложняет выполнение зерновой сделки.

Уточнялось, что в Евросоюзе выразили недовольство подобным решением США.