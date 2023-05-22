Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Фото: Министерство обороны РФ

Воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным сервиса, сигналы тревоги прозвучали в Черниговской и Сумской областях в 00:37.

Кроме того, в 00:39 тревогу уже объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогов сообщил, что российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По его словам, ВКС России применяли планирующие бомбы против складов и ангаров с техникой и боекомплектами ВСУ.

Кроме того, вечером 21 мая в Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Помимо этого, в воскресенье в Харькове произошло два взрыва. А в Харьковской области действовала воздушная тревога.

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