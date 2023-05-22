Советник главы Крыма Крючков: В Симферополе произошло технологическое отключение света Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии, об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Технологическое отключение электроэнергии в Симферополе. Сработала автоматика», - написал Крючков.

При этом он отметил, что свет вернется в дома симферопольцев через «тридцать-сорок минут».

Как писал сайт CRIMEA.KP.RU, ранее в воскресенье, 22 мая, часть Симферополя осталась без электричества.

Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщал, что некоторые районы Симферополя остались без света.

В «Крымэнерго» уточняли, что произошло технологическое нарушение на линии.

Напомним, что 4 января 2019 года в Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии из-за непогоды в 27 населенных пунктах.

Отмечалось, что массовые аварийные отключения произошли в связи с ухудшением погодных условий. Тогда порядка 10 тысяч человек в четырех районах полуострова испытывали проблемы из-за отсутствия электричества.