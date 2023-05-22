RTL: Бундесвер выставил на продажу 3,3 тонны лишней туалетной бумаги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бундесвер выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу, об этом сообщил немецкий телеканал RTL.

«На продажу выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги», - говорится в сюжете.

Уточнялось, что механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона, который есть в каждом доме, и в этой связи товар не подходит для универсальных диспансеров.

Телеканал подчеркнул, что у немецких военных также можно приобрести картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 года газета Die Welt сообщала, что Германия, осуществляя военные поставки на Украину, значительно снизила свое количество боеприпасов.

«Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и показали войскам НАТО, что им нужно пополнить свои запасы», — говорится в публикации.

При этом отмечалось, что воспроизводство боеприпасов осложнилось нехваткой пороха в связи с сокращением поставок необходимого материала из Китая.

Напомним, представитель кабмина Германии заявлял, что немецкая армия из-за поставок оружия на Украину и проблемами с распределением бюджета испытывает дефицит боеприпасов и на пополнение военных запасов планируется потратить 20 миллиардов евро из бюджета.