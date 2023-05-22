Посол РФ Антонов: Удары по Крыму будут расцениваться как атака на любой другой субъект России Фото: Юлия МАРКИНА

США должны осознавать, что удары ВСУ по Крыму расценивались бы как нападение на любой другой регион России, об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части «благословения» киевского режима на воздушные атаки по полуострову», - сказал Антонов.

Дипломат напомнил, что удары по Крыму рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект РФ.

«Важно, чтобы США полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России», - подчеркнул Антонов.

Как писал сайт KP.RU, 21 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ начнут наносить удары американским оружием по Крыму, так как это, якобы, «территория Украины».

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина», - сказал он.

Напомним, в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум, в котором приняли участие около 80 % всех имеющих право голосовать. одной из тем референдума было присоединение региона к России, за это высказались 96,7 % в Крыму и 95,6 % в Севастополе.

21 марта 2014 года Федеральное собрание ратифицировало указ президента РФ Владимира Путина, и Крым с Севастополем официально вошли в состав Российской Федерации.