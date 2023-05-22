Американский журналист Хинкл: События прошедшей недели говорят о провале Украины Фото: Александр КОЦ

События прошедшей недели говорят о провале Украины, об этом заявил в Twitter американский журналист Джексон Хинкл.

«Бахмут (старое название Артемовска - прим.) пал, на очереди Часов Яр. Залужный находится в критическом состоянии. Весеннее наступление так и не началось», - сообщил Хинкл.

Он отметил, что Украина потеряла ошеломляющее количество людей. По его словам, Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе.

«Плохая неделя для подкаблучников Украины», - подчеркнул журналист.

Как писал сайт KP.RU, 9 мая американский журналист Джексон Хинкл заявил, что ветеранам Второй мировой войны было бы стыдно видеть то, как сейчас США поддерживают киевский режим, пропагандирующий нацистские ценности.

21 мая Минобороны России сообщило, что освобождение города Артемовска завершено в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг».

20 мая российские силы полностью установили контроль над Артемовском в Донецкой Народной Республике.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил особый символизм даты окончательного взятие под контроль Артемовска. 20 мая прошлого года был освобожден от украинских боевиков Мариуполь.