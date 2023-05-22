Пользователи Twitter назвали ложью слова Зеленского о поддержке Украины большинством стран Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского о том, что большинство стран поддерживают Украину.

Ранее Зеленский в обращении из самолета поблагодарил участников саммита G7 и заявил о «взаимопонимании с мировым большинством по каждому из важных для Украины пунктов».

«Ах, наконец-то маленький зеленый чертенок летит домой», - обрадовался один из комментаторов, но тут же поинтересовался, «или на другую остановку в туре «трусливо прячущихся и попрошайничающих»?»

Другой пользователь написал, «ложь. У тебя есть только поддержка Запада, примерно четверти всего мира. Остальные требуют положить конец этому опасному фиаско».

«Лучше расскажи нам о Бахмуте, Зеля», - требовал очередной пользователь.

Другие участники дискуссии пришли к выводу, что «пришло время заниматься своими делами, оставить нас в покое, самим оплачивать счета и сражаться в собственных битвах! Ты не тот невинный лидер, за которого себя выдаешь!».

Как писал сайт KP.RU, ранее участвовавший в саммите G7 в Хиросиме президент Украины Зеленский сравнил место своего пребывания с Артёмовском.

Однако Зеленский не стал упоминать, что именно его друзья-американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что «он не просит оружие, а его приглашают ради этого».

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Зеленскому, сравнившего Хиросиму и Артемовск, что и то, и другое устроил Белый дом.