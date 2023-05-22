Посол РФ Антонов: Одобрение США ударов ВСУ по Крыму указывает на незаинтересованность в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одобрение США ударов ВСУ по Крыму указывает на не заинтересованность в мире, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вашингтон полностью подчинил участников «семерки» собственной линии в отношении конфликта на Украине», - указал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что более того, резко ужесточил подходы по двум важным вопросам. Речь о подготовке к передаче киевскому режиму истребителей F-16, а также безоговорочном одобрении ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия.

«Такие шаги... наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире», - отметил Антонов.

Как писал сайт KP.RU, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США должны осознавать, что удары ВСУ по Крыму расценивались бы как нападение на любой другой регион России.

Дипломат напомнил, что удары по Крыму рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект РФ.

Антонов подчеркнул, что важно, чтобы США полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России.

Напомним, 21 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ начнут наносить удары американским оружием по Крыму, так как это, якобы, «территория Украины».